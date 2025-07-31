Мораторий хотят внедрить до 31 декабря 2026 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Ростовской области обратилось к правительству РФ с инициативой ввести мораторий на банкротство сельхозпредприятий до 31 декабря 2026 года. Такая мера предложена в связи с тяжелыми погодными условиями, нанесшими значительный ущерб аграрному сектору региона.

Летом 2025 года на Ростовскую область обрушилась аномальная жара, синоптики сообщали о рекордной за последние 145 лет температуре - 41 градус в тени. Из-за засухи власти ввели режим ЧС в 21 районе региона. Аналогичная ситуация наблюдалась в Ростовской области и в 2024 году. В настоящее время прогноз по урожаю зерновых сокращен с 11,4 до 8 млн тонн, ущерб аграриям оценивается в 7,8 млрд рублей.

"Мы просим правительство Российской Федерации наложить вето до 31 декабря 2026 года на банкротство сельхозпредприятий. В прошлом году в арбитражных судах находились дела 16 сельхозпроизводителей, подавших на банкротство, в текущем году [таких дел] уже 20", - заявил заместитель председателя заксобрания, глава комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.

По данным парламентария, экстремальные погодные условия - малоснежная зима, возвратные заморозки и летняя засуха - привели к гибели или повреждению около 1 млн га посевов. Урожайность зерновых в текущем году в настоящее время составила 25 ц/га, что на 8 ц/га ниже показателя прошлого года. В 13 районах региона сбор зерна не превышает 20 ц/га, а в Матвеево-Курганском и Азовском районах - менее 15 ц/га.

"Валовый урожай ранних зерновых и зернобобовых ожидается на 25% ниже прошлого года. Прямые затраты сельхозпроизводителей в текущем году оцениваются в 8 миллиардов рублей. Поэтому говорить в текущем году о высокой рентабельности, даже рентабельности прошлого года, не приходится", - подчеркнул Василенко.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе заседания также выступил с инициативой усилить поддержку аграрного сектора региона в условиях сложной экономической ситуации и засухи. Он предложил направить совместное обращение в федеральный центр, включая Министерство сельского хозяйства и аппарат вице-премьера, с просьбой о дополнительных мерах помощи сельхозпроизводителям. Слюсарь отметил, что существующих мер поддержки, таких как пролонгация кредитов и лизинговых договоров, недостаточно для компенсации ущерба, понесенного аграриями в 2024-2025 годах. По его мнению, особое внимание также необходимо уделить снятию некоторых регуляторных ограничений, которые усложняют работу сельхозпредприятий.