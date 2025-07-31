Индийские компании стремятся прояснить ситуацию с закупками российской нефти

Любое сокращение поставок энергоресурса из России ударит по прибыли индийских государственных НПЗ, заявил старший вице-президент рейтингового агентства ICRA Прашант Васишт

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июля. /ТАСС/. Индийские нефтеперерабатывающие компании хотят ясности в вопросе закупок российской нефти после заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на экспорт Индии.

Как сообщает издание Business Standard со ссылкой на источники, компании, которые являются важнейшими поставщиками российской нефти, добиваются разъяснений от правительства Индии относительно того, повлияет ли на их закупки энергоносителей у РФ увеличение американских пошлин. Импортеры российской нефти сейчас ожидают ответа на свой запрос об этом от Министерства нефти и природного газа Индии.

"Любое сокращение поставок российской нефти ударит по прибыли государственных нефтеперерабатывающих заводов", - заявил изданию Прашант Васишт, старший вице-президент рейтингового агентства ICRA. Рост цен на сырую нефть на $10 за баррель, сохраняющийся в течение 2025 года, увеличит расходы Индии на импорт нефти примерно на $13-14 млрд.

Ранее индийские компании уже пострадали от намерения ЕС запретить импорт дизельного топлива, произведенного в стране из российской нефти. Теперь им приходится держать удар от США, ставшими заметно более жесткими в отношении энергетических потоков из Москвы, добавил он.

По данным агентства Bloomberg, в 2024 году Индия закупала около 1,63 млн баррелей российской нефти в день, и этот показатель практически не изменился в 2025 году. В создавшихся условиях Indian Oil Corp. и другие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии были вынуждены объявить тендеры на закупку нефти с необычайно сжатыми сроками поставки, планируя их получение в конце сентября - начале октября.