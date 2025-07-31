Эксперт Секхри: экспорт индийской одежды в США сократится

США остаются ключевым рынком для готового текстиля из Индии, напомнил председатель Совета по содействию экспорту одежды Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июля. /ТАСС/. Индийский экспорт одежды в США замедлится после объявленных американским президентом Дональдом Трампом пошлин в размере 25% в отношении Нью-Дели. Об этом ТАСС заявил председатель Совета по содействию экспорту одежды Индии Судхир Секхри.

"Тариф в 25% оказался выше, чем мы рассчитывали. Мы ожидаем замедления экспорта одежды до заключения всеобъемлющего торгового соглашения с США, которое, как мы надеемся, будет подписано в период с октября по декабрь 2025 года", - сказал он. При этом эксперт отметил, что если пошлины США на продукцию из Вьетнама и Бангладеш не будут снижены, то повода для чрезмерного беспокойства нет.

Как напомнил Секхри, США остаются ключевым рынком для готового текстиля из Индии. В 2024 году на американский рынок пришлось 33% всего индийского экспорта одежды. При этом присутствие Индии на рынке одежды США в последние годы укреплялось. В 2020 году доля индийских поставок составляла 4,5%, а в 2024 году она выросла до 5,8%. Эти показатели вывели Индию на 4-е место среди крупнейших поставщиков готовой одежды в США. Лидером является Китай, за которым следуют Вьетнам и Бангладеш.

Ранее Трамп сообщил, что Соединенные Штаты введут в отношении Индии торговые пошлины в размере 25%, они вступят в силу 1 августа. Он отметил, что, несмотря на дружественные отношения между двумя странами, США "сравнительно мало" торгуют с Индией из-за "слишком высоких пошлин, одних из самых высоких в мире", а также "жестких и скверных неденежных барьеров". Трамп обратил внимание на то, что Индия "всегда закупала большую часть военного оборудования у России", а также является, "наряду с Китаем, крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. В связи с этим, по словам Трампа, Индия с 1 августа будет платить пошлину в размере 25% плюс штраф за вышеперечисленное.

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита в Вашингтон премьер-министра южноазиатской республики Нарендры Моди. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Ожидается, что документ будет подписан осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для проведения переговоров по этому документу. К 1 августа ожидалась промежуточная торговая сделка, однако о ней пока не было объявлено.