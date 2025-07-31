Отдельные нормы, срок действия которых истекает в 2025 году, продлят, отметил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Министерство финансов России прорабатывает вопрос продления отдельных норм законодательства, смягчающих бизнесу негативные последствия частичной приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 странами. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), его слова приводятся на сайте министерства.

Он уточнил, что отдельные нормы, срок действия которых истекает в 2025 году, будут продлены.

"Мы уже приняли решение, что подготовим поправки в законодательство о продлении послабления по процентным доходам до 2030 года. По остальным нормам продолжаем дискуссии и ждем конкретных бизнес-кейсов от деловых объединений, чтобы определяться с необходимостью продления", - заключил Сазанов.