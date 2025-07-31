Статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов напомнил, что расчет пени был скорректирован только в 2024 году, и указал на мониторинг нового порядка

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Министерство финансов России не планирует дальнейшую корректировку формулы расчета пени по налогам в связи с высокой ключевой ставкой. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), его слова представлены на сайте министерства.

Замминистра напомнил, что расчет пени был скорректирован только в 2024 году, и указал на мониторинг нового порядка. По его словам, в осеннюю сессию ничего менять не планируется.

Кроме того, он отметил, что Минфин готов рассмотреть предложения бизнеса о расширении гарантий стабильности работы федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). "Мы поддержим закрепление в Налоговом кодексе любых параметров ФИНВ технического характера, не связанных с объемом предоставляемых льгот", - отметил Сазанов.

Замминистра также отметил, что инициатива продлить 50-процентное ограничение на учет убытков прошлых лет при определении базы для налога на прибыль организаций до 2030 года стало реакцией на обращения субъектов России.

"Это запрос субъектов РФ, и мы продолжим обсуждать его на уровне руководства страны с участием региональных властей. Минфин со своей стороны поддерживает инициативу субъектов РФ", - заключил Сазанов.