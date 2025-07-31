Статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов назвал законопроект о введении минимального уровня налогообложения прибыли международных холдингов в размере 15% одной из приоритетных инициатив

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Министерство финансов России продолжает консультации с деловыми объединениями по доработке законопроекта о мерах в связи с реформой Pillar 2. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), слова которого передаются на сайте министерства.

"Законопроект о введении минимального уровня налогообложения прибыли международных холдингов в размере 15% - это одна из приоритетных для нас инициатив в этом году, которую мы будем дорабатывать осенью и в обязательном в порядке доведем до конца", - подчеркнул замглавы Минфина.

Сазанов пояснил, что в российской налоговой системе нет понятия "группы" для целей налогообложения. По его словам, предложенные Минфином правила предусматривают расчет эффективной ставки налога на прибыль на уровне отдельных компаний, а не по группе в целом. "Если бизнес представит конкретные примеры того, что отсутствие такой консолидации может привести к несправедливому уровню налогообложения отдельных международных групп компаний, у которых уровень налоговой нагрузки в России окажется выше 15%, мы готовы обсуждать возможные варианты решения. Пока таких примеров от бизнеса мы не получили", - отметил замминистра.