В Банке России также подчеркнули, что срочная замена таких карт не требуется

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС./ Банк России прорабатывает сроки, после которых российские банки прекратят обслуживание карт международных платежных систем Visa и Mastercard. В ЦБ рассчитывают, что переход на карты "Мир" будет проходить планомерно - по мере желания клиентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

"Сроки, в которые карты МПС должны будут перестать обслуживаться, мы сейчас прорабатываем. Они будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты "Мир" при желании клиентов", - отметили в ЦБ.

В Банке России также подчеркнули, что срочная замена таких карт не требуется, они продолжают работать в обычном режиме. Банки своевременно проинформируют клиентов о дальнейших действиях. При желании пользователи уже сейчас могут заменить карты МПС на карты платежной системы "Мир".

"Решение о продлении срока действия карт МПС, ушедших с российского рынка, было вынужденной мерой. Оно было принято для того, чтобы люди могли продолжать пользоваться этими картами и не менять своих привычек. В настоящее время необходимость в такой мере потеряла актуальность - доля таких карт в обращении сокращается, люди сами предпочитают заменять карты отсутствующих в стране МПС на актуальные отечественные", - пояснили в пресс-службе Банка России.

После приостановки операций Visa и Mastercard в 2022 году в России, банки совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) продлили срок действия уже выпушенных карт. Новые карты МСП с тех пор не выпускаются. В июле 2025 года стало известно, что Банк России намерен установить предельный срок их действия.