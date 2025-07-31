В России изучают возможность изыскания допсредств на раскатку новых маршрутов

Замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов заявил, что необходимо таргетировать логистическую субсидию с учетом ограниченности средств либо на новые маршруты

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ совместно с Минфином изучают возможность изыскания дополнительных источников финансирования на раскатку новых логистических маршрутов в 2026 году, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

По его словам, необходимо таргетировать логистическую субсидию с учетом ограниченности средств либо на новые маршруты, где пока нет регулярного сервиса (например, в Латинскую Америку, Африку, страны Глобального Юга), либо на маршруты, которые сейчас экономически невыгодны из-за дальнего расстояния (например, экспорт из регионов северо-запада в Китай, страны Южной Азии).

"Под эти задачи, безусловно, потребуется дополнительное финансирование. Сейчас мы совместно с Министерством финансов Российской Федерации изучаем возможность изыскания таких дополнительных источников. Будем стараться увеличить объемы средств на транспортировку", - сказал Чекушов.

"Базовые бюджетные ассигнования, которые до нас уже доведены предполагают в настоящий момент даже небольшое снижение объемов логистической субсидии. Поэтому министерством совместно с "Российским экспортным центром" подготовлена концепция, при которой мы могли бы обеспечить развитие новой меры поддержки, предоставляющей логистическим операторам доступ к субсидии на раскатку ключевых маршрутов", - отметил замминистра.