Необходимо законодательно ужесточить критерии отбора компаний, претендующих на получение поддержки, считает заместитель директора по развитию машиностроительного предприятия "Винета"

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Меры государственной поддержки российских судостроителей нуждаются в корректировке, в частности, необходимо большее внимание уделять компаниям, имеющим собственное производство. Такое мнение на форуме "Арктика-регионы" высказал заместитель директора по развитию машиностроительного предприятия "Винета" Павел Петров.

"Основная проблема, которая сейчас стоит перед рынком судостроения в России, заключается в том, что мерами государственной поддержки пользуются не только компании, которые имеют свое производство, но и такие компании, которые не имеют собственного производства, а занимаются фактически реэкспортом иностранной техники и выдают ее за российскую", - сказал он.

Петров отметил, что для решения этого вопроса необходимо законодательно ужесточить критерии отбора компаний, претендующих на получение поддержки.

Форум "Арктика-регионы" проходит с 31 июля по 1 августа в Архангельске. Центральной темой форума стало развитие международного сотрудничества и укрепление связей между арктическими регионами, а также стратегические вопросы федерального значения по развитию регионов АЗРФ.