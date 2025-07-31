На заводе создадут 200 новых рабочих мест

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Компания "Щелково агрохим" построит завод по производству амилозного крахмала на территории особой экономической зоны "Липецк". Общий объем инвестиций составит 8,5 млрд рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

"На Грязинском участке ОЭЗ будет построен завод по производству амилозного крахмала. <...> Общий объем инвестиций - 8,5 млрд рублей", - написал он.

Отмечено, что компания стала новым резидентом ОЭЗ "Липецк", соглашение подписали губернатор Игорь Артамонов и гендиректор "Щелково агрохим" Салис Каракотов. По словам главы региона, амилозный крахмал - высокотехнологичный продукт, востребованный в пищевой промышленности, из которого делают съедобные пленки и покрытия, желейные изделия, а также используют как загуститель и гелеобразователь в кондитерских и хлебобулочных изделиях. "Помимо крахмала, будут выпускать гороховый протеин и пищевые волокна", - написал Артамонов.

Запуск предприятия запланирован на первый квартал 2028 года. На заводе создадут 200 новых рабочих мест.