Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредитные организации предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц. Документ инициирован правительством РФ.

Закон обязывает кредитные организации предоставлять на основании запроса руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве, справок по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.