Чернышенко: правительство активно использует ИИ в своей работе

Технологии могут повысить производительность труда, эффективность в экономике, отметил вице-премьер

ГУРЗУФ /Республика Крым/, 31 июля. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) активно используют в работе правительства РФ в качестве инструмента, повышающего производительность труда, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи с финалистами конкурса "Большая перемена" среди учеников 5-7 классов в Международном детском центре "Артек".

"Сейчас эта технология крайне важна, поскольку есть мнение, что она может повысить производительность труда, эффективность в экономике, соответственно - больше будет возможностей для граждан. <...> Мы его (ИИ - прим. ТАСС) активно используем в работе правительства", - сказал он.

Чернышенко подчеркнул, что ИИ не должен восприниматься как альтернатива человеческому разуму. По его словам, эта технология может лишь пытаться имитировать мышление, но ИИ не обладает эмпатией и не способен заменить уникальность человеческого восприятия. "Важно понимать, что искусственный интеллект - это набор алгоритмов, и он никогда не заменит человеческую эмпатию. Относитесь к нему просто как к некоему инструменту, ведь если мы получили возможность ездить на машине, это не значит, что можно разучиться ходить. Невозможно повторить то, что творится у нас в голове - ваши нейронные связи, которые формировались, когда вы познавали мир", - отметил вице-премьер.

О "Большой перемене"

Всероссийский конкурс "Большая перемена" - флагманский проект Движения первых. С 2020 года он помогает школьникам и учащимся российских и зарубежных колледжей раскрывать свои таланты, получать поддержку наставников, находить друзей и единомышленников. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года "Большая перемена" стала частью национального проекта "Молодежь и дети".

С 27 июля в Международном детском центре "Артек" проходит финал конкурса по двум категориям: среди школьников 5-7 классов и старшеклассников из-за рубежа. В заключительном этапе принимают участие 700 российских учеников из 67 регионов России. Победители отправятся на поезде в путешествие от Москвы до Владивостока и обратно, а также получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в ведущих российских вузах.