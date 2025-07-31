Взимать деньги будут в конкретных аэропортах, список которых должно определить правительство

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении сбора с авиакомпаний на строительство и реконструкцию инфраструктуры аэропортов. Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Взимать деньги будут в конкретных аэропортах, список которых должно определить правительство. Для этих целей аэропорты объединят по группам - на основании их заявлений и решения кабмина. Средства, полученные от сбора внутри одной группы, пойдут на строительство и реконструкцию аэропортов в этой же группе. Инфраструктурный сбор взимается с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки.

Правительство также установит, в каком порядке сбор будет формироваться, взиматься, аккумулироваться и использоваться, как будут составляться аэропортовые группы, на какие объекты будет разрешено тратить средства. В описанные группы не войдут аэропорты, с которыми до дня вступления закона в силу заключены концессионные соглашения о строительстве и или реконструкции объектов инфраструктуры.

В прошлом году в послании Федеральному собранию Путин поручил за шесть лет модернизировать не менее 75 аэропортов. Однако, отмечали в Минтрансе, бюджетных средств для этого недостаточно - требуется привлечь частные инвестиции.

Один из способов - заключение концессионного соглашения с частным инвестором, который организует строительство или реконструкцию, а также дальнейшую эксплуатацию. В модели концессионных соглашений этап эксплуатации нужен для того, чтобы возместить частные инвестиции и обслужить займы, привлекаемые концессионером. И сделать это можно, например, за счет сбора с пользователей - в данном случае авиакомпаний.

Власти намерены организовать все так, чтобы плата для авиакомпаний не выросла излишне и не привела к удорожанию билетов. Практика уже опробована в "Шереметьево" - теперь ее планируется расширить. Если сбор заработает, он будет взиматься и с российских, и с иностранных перевозчиков. "Строгий контроль за размером сбора и распределением средств этого фонда будет возложен на органы власти", - поясняли в Минтрансе. В конечном итоге, ожидает министерство, введение сбора позволит расширить программу модернизации аэропортов до 2030 года, а значит сделает перелеты более безопасными и комфортными.