Одним из них стала дорожная карта по сотрудничеству в атомной сфере между Росатомом и Минпромторгом Лаоса

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия и Лаос в ходе официального визита президента страны Тхонглуна Сисулита подписали семь совместных документов. Одним из них стала дорожная карта по сотрудничеству в атомной сфере между Росатомом и Минпромторгом Лаоса.

Среди других документов - договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Кроме того, Москва и Вьентьян подписали пять меморандумов - о взаимопонимании в области охраны водных ресурсов, о сотрудничестве в области Среднего образования, о сотрудничестве в санитарно-эпидемиологической сфере, о взаимопонимании между российским МГИМО и лаосскими национальным университетом и институтом международных отношений.