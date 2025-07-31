Как сообщил источник в правоохранительных органах, материалы дела будут переданы должностному лицу регионального управления ведомства для дальнейшего решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении

КАЛУГА, 31 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оставила в силе решение комиссии калужского УФАС о том, что контракты на строительство здания технопарка профобразования в Калуге между заказчиком работ и подрядчиком были заключены с нарушениями антимонопольного законодательства и закона "О защите конкуренции". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"ФАС России оставил в силе решение калужского УФАС от 9 июня 2025 года, оно вступило в законную силу. Жалобы АО "Калужская ипотечная корпорация" (КИК) и ООО "Строительное управление №24" (СУ 24) оставлены без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Заказчиком работ выступала КИК, подрядчиком - СУ 24. По данным комиссии, компании нарушили антимонопольное законодательство и закон "О защите конкуренции". Общая фактическая стоимость исполнения четырех контрактов, заключенных для создания технопарка профессионального образования, превысила 2,3 млрд рублей. Отмечено, что, например, на участие в конкурсе на выполнение проектных и строительно-монтажных работ была подана только одна заявка - от СУ 24, с которым и был заключен договор, при этом компания приступила к работам еще до проведения торгов. Еще два договора были заключены с СУ 24 как с единственным поставщиком.

Согласно решению, материалы дела будут переданы должностному лицу УФАС для дальнейшего решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.