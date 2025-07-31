Глава ВТБ напомнил, что в регионе действует карта "Мир"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Москва и Вьентьян обсуждают возможность введения оплаты по QR-коду для российских банков в Лаосе. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в комментарии Первому каналу после российско-лаосских переговоров в Кремле.

"Сегодня в Лаосе действует карта "Мир", сейчас идет обсуждение вопроса использования QR-кода", - сказал он.

Костин отметил, что внедрение новых цифровых способов для обеспечения бесперебойных платежей между российскими и лаосскими компаниями могло бы серьезно способствовать развитию торгово-экономических отношений двух стран.