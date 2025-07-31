Эксперт предложил разработать меры строительства судоподъемников для заводов в АЗРФ

Свое предложение директор Ассоциации "Судостроительный кластер Архангельской области" Сергей Смирнов внес на конференции в ходе форума "Арктика - регионы"

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Директор Ассоциации "Судостроительный кластер Архангельской области" Сергей Смирнов предложил разработать меры поддержки для строительства судоподъемников на судоремонтных заводах в Арктической зоне РФ, сообщает пресс-служба региональной администрации. Свое предложение Смирнов внес на конференции "Судоремонт для Арктики. Настоящее и будущее" в ходе III форума "Арктика - регионы" в Архангельске.

"Сергей Смирнов внес предложение о необходимости разработки на государственном уровне целевых мер поддержки развития отечественного арктического судоремонта, в том числе в части строительства новых судоподъемных устройств на судоремонтных заводах, расположенных в Арктической зоне РФ", - указано в сообщении.

Эксперт отметил, что в России работают около 150 судоремонтных предприятий, ключевые находятся в Архангельской и Мурманской областях. Также в сфере судоремонта работают компании Санкт-Петербурга, Калининградской и Ленинградской областей. В общей сложности только порядка 18 судоподъемных средств могут быть использованы для ремонта и технического обслуживания арктического флота. Их грузоподъемность составляет от 860 до 35 600 тонн. Смирнов пояснил, что именно коммерческому судоремонту предстоит стать важной составляющей функционирования транспортной системы Российской Арктики.

Министр экономического развития и промышленности Архангельской области Евгения Шелюк отметила, что с 2020 года компании региона, которые занимаются гражданским судоремонтом, утроили объемы производства. "Вдвое выросли выручка и заработная плата сотрудников предприятий, а налоговые поступления увеличились почти втрое", - сказала Шелюк, которую цитирует пресс-служба.

Судостроительный инновационный территориальный кластер Архангельской области объединяет 89 участников различных направлений судостроения, судоремонта и морской отрасли, из них 78 - это коммерческие предприятия.

О форуме

Центральной темой форума "Арктика - регионы" является развитие международного сотрудничества и укрепления связей между арктическими регионами, а также стратегические вопросы федерального значения по развитию регионов АЗРФ. Ключевыми темами названы инвестиционная привлекательность и новые проекты, импортозамещение в лесопромышленном комплексе, эффективное развитие судоходства и морской логистики по Северному морскому пути, цифровизация, автоматизация и роботизация, кадровое обеспечение, развитие опорных населенных пунктов АЗРФ, развитие ресурсной базы Арктической зоны.