В пресс-службе мероприятия сообщили, что транспортное средства предназначено для Арктики и может работать при температуре до минус 60 градусов

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Колесный вездеход "Звезда" нового поколения, предназначенный для Арктики, представили на III форуме "Арктика - регионы" в Архангельске, сообщает пресс-служба форума. Вездеход сможет работать при температуре до минус 60 градусов.

"В новом поколении мы предусмотрели специальные системы, дополнительно утеплили салон, чтобы можно было эффективно работать даже при крайне низких температурах - при минус 60 градусах. Кроме того, мы внедрили множество конструктивных изменений. Начну с главного: сердцем любой машины является силовой агрегат. Мы используем отечественные двигатели. В частности, это силовой агрегат ЕМЗ-534, который выпускает Ярославский моторный завод, - сказал журналистам генеральный директор ООО "Звезда" Александр Блохин. - Введение нового мотора потребовало полностью переработать трансмиссию. Теперь у нас новая трансмиссия, благодаря которой вездеход получил улучшенные скоростные характеристики".

Теперь вездеход может разгоняться до 80 км/час. Блохин отметил, что несколько лет назад такая скорость казалась немыслимой для вездехода, он относится к категории тракторов.

Разработчики увеличили коррозионную стойкость машины, повысили грузоподъемность вездехода до шести тонн. Стоимость вездехода нового поколения стала даже ниже, чем у вездеходов предыдущего поколения.

Центральной темой форума "Арктика - регионы" является развитие международного сотрудничества и укрепления связей между арктическими регионами, а также стратегические вопросы федерального значения по развитию регионов АЗРФ. Ключевыми темами названы инвестиционная привлекательность и новые проекты, импортозамещение в лесопромышленном комплексе, эффективное развитие судоходства и морской логистики по Северному морскому пути, цифровизация, автоматизация и роботизация, кадровое обеспечение, развитие опорных населенных пунктов АЗРФ, развитие ресурсной базы Арктической зоны.