В пресс-службе компании сообщили, что запуск курорта запланирован на 2029 год

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Землетрясение у берегов Камчатки не повлияет на сроки ввода туристического кластера международного уровня, который на полуострове строит компании "Интеррос". Запустить курорт планируется в 2029 году, сообщили в пресс-службе компании.

"Землетрясение магнитудой 8,8, зафиксированное 30 июля 2025 года на полуострове, не нарушило ход строительства всесезонного туристического кластера "Интерроса". Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком, сроки сдачи объекта остаются неизменными. Запустить курорт планируется до 2029 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что строительно-монтажные работы продолжаются без приостановки: оборудование и конструкции площадки не получили повреждений.

"Землетрясение не повредило строительную площадку - временные сооружения и конструкции сохранили устойчивость. Грунтовые основания не имеют признаков просадки или смещения. Ограждения и защитные конструкции в исправном состоянии. После обязательной проверки безопасности объекта работы возобновлены в обычном режиме. Угроз для дальнейшего строительства нет", - приводит пресс-служба слова директора департамента проектов в сфере девелопмента и туризма компании "Интеррос" Александра Сафонова.

Проект "Интерроса" на полуострове Камчатка - туристический кластер международного класса "Парк "Три вулкана". Он расположится вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый. Парк включает в себя курорт "Сопка Горячая" с геотермальными отелями общим номерным фондом 1 397 номеров, оздоровительный комплекс с геотермальной лагуной, конгресс-центр, музей, рестораны и коммерческую недвижимость. В состав горнолыжной инфраструктуры войдут трассы общей протяженностью 30 км и три канатные дороги, учебные трассы с ленточными подъемниками и детская учебная зона.

"Интеррос" - одна из крупнейших российских инвестиционных компаний, создана в 1990 году Владимиром Потаниным.