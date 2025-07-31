Путин поручил ведомствам ежегодно отчитываться о внедрении новейших разработок

Доклады нужно будет предоставлять с марта 2026 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Федеральные органы исполнительной власти должны будут, начиная с марта 2026 года, ежегодно представлять доклад о внедрении новейших технологических решений, в том числе по нацпроекту о технологическом лидерстве РФ. Поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Ведомствам поручено "представить доклады о внедрении новых технологических решений, разрабатываемых в том числе в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства Российской Федерации, в деятельность по направлениям, соответствующим профилю каждого ведомства".

В докладах, как отмечается в поручении, должны быть прописаны этапы внедрения, целевые показатели и оценки эффективности, объемы потраченных средств, а также перечислены необходимые для внедрения новинок экспериментальные правовые режимы.