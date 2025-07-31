Глава государства также поручил организовать доработку нацпроектов по обеспечению технологического лидерства России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить при формировании проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 года финансирование национальных проектов в необходимом объеме. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам опубликован на сайте Кремля.

При обеспечении финансирования нацпроектов кабмину следует также учесть изменения (сокращения) объемов бюджетных ассигнований, произведенных в текущем финансовом году, уточняется в документе.

Также Путин поручил организовать доработку нацпроектов по обеспечению технологического лидерства РФ, предусмотрев включение в каждый такой нацпроект мероприятий и показателей, характеризующих технологическое лидерство страны в соответствующей сфере. Нужно будет также предусмотреть включение в нацпроекты показателей комплексной оценки уровня технологического суверенитета в приоритетных отраслях экономики.

Глава государства кроме того поручил обеспечить учет результатов проведенного Счетной палатой анализа итогов реализации нацпроектов в 2019 - 2024 гг.; завершить формирование нормативно-правовой базы для реализации национальных и федеральных проектов, включая утверждение методик расчета целевых показателей и правил финансирования (софинансирования) таких проектов; актуализировать значения целевых показателей плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 г. и до 2036 г. и национальных проектов с учетом результатов, достигнутых в 2024 г. и первом полугодии 2025 г.

Также правительству необходимо согласовать нацпроекты и положения Стратегии пространственного развития РФ до 2030 г. с прогнозом до 2036 г.

Кабмин по поручению Путина займется повышением эффективности нормативно-правового регулирования в сферах реализации нацпроектов по обеспечению технологического лидерства.

Расходы на Арктику

Президент поручил кабмину при формировании нового проекта федерального бюджета обеспечить доведение до уровня не менее 5% расходов (не являющихся нормативно обусловленными) соответствующих госпрограмм, направляемых на реализацию мероприятий, включенных в долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития городов и агломераций Дальневосточного федерального округа и опорных населенных пунктов Арктики, предусмотрев внесение необходимых изменений в законодательство РФ.

Также с учетом ранее данных поручений правительству нужно обеспечить завершение перехода к новому механизму реализации программ льготного кредитования, включающему в себя поддержку инвестиционных проектов в виде капитальных грантов.