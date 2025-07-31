Всего за месяц юань вырос до 11,098 рубля

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Рубль на торгах Московской биржи в июле 2025 года ослаб по отношению к китайской валюте. Курс юаня к рублю по итогам месяца вырос на 1,63%, свидетельствуют данные закрытия торгов на валютном рынке Мосбиржи 31 июля по сравнению с показателями 30 июня.

Всего за месяц юань вырос на 17,8 копейки, до 11,098 рубля с 10,92 рубля.

В начале июля китайская валюта демонстрировала рост и поднялась до 11,0185 рубля к 4 июля. С 7 июля наблюдался кратковременный переход к снижению, когда юань опустился к 9 июля до минимального за месяц значения в 10,7895 рубля. С 11 по 30 июля валюта снова демонстрировала позитивную динамику и колебалась в пределах 10,85-11,51 рубля. К 29 июля юань поднялся до максимального месячного значения в 11,513 рубля, превысив отметку в 11,5 рубля впервые с 11 апреля 2025 года. К 31 июля юань находился на отметке в 11,2145 рубля.