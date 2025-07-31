Кроме того, глава государства поручил сформировать нормативно-правовую базу в целях привлечения частных инвестиций в космические проекты

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и Роскосмосу обеспечить с 2026 года работу рыночной модели продажи данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Перечень поручений размещен на сайте Кремля.

Так, правительству совместно с госкорпорацией поручено "обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в целях начала реализации не позднее 2026 года рыночной модели предоставления данных дистанционного зондирования Земли из космоса".

Кроме того, президент поручил сформировать нормативно-правовую базу в целях привлечения частных инвестиций в космические проекты, в том числе для увеличения внебюджетного финансирования национального проекта по космосу.