Путин поручил завершить формирование нацпроекта по биоэкономике

Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 октября 2025 года завершить формирование нацпроекта по биоэкономике, определив включаемые в него мероприятия с конкретными объемами и источниками их финансирования.

Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.

"Завершить формирование национального проекта по обеспечению технологического лидерства Российской Федерации "Технологическое обеспечение биоэкономики", определив целевые индикаторы и перечень включаемых в него мероприятий с указанием конкретных объемов и источников финансирования этих мероприятий. Срок - 1 октября 2025 г.", - сказано в поручении.

В результате реализации основных мероприятий нацпроекта ожидается, что объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит 1 трлн рублей, сообщал ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Мантуров также отмечал, что в нацпроекте акцент сделан на четырех технологических платформах. Это микроорганизмы, микробный биосинтез, продукты переработки растительного и животного сырья, а также средства производства.