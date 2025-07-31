Кроме того, поручено завершить формирование нормативно-правовой базы для единого правового регулирования использования воздушного пространства и околоземного космического пространства

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 сентября 2025 года завершить формирование нормативно-правовой базы для установления нового класса воздушного пространства. Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.

"В целях опережающего развития беспилотных авиационных систем завершить формирование нормативно-правовой базы, предусматривающей установление нового класса воздушного пространства Российской Федерации", - сказано в документе.

Кроме того, поручено завершить формирование нормативно-правовой базы для единого правового регулирования использования воздушного пространства и околоземного космического пространства, а также единой системы идентификации беспилотных воздушных судов, используемых в интересах российской экономики. Президент также поручил сформировать базу для увеличения объемов экспорта беспилотных авиационных систем и услуг, оказываемых с их применением.

Ответственными за выполнение поручения назначены первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и вице-премьер РФ Виталий Савельев.

Ранее Савельев на совете по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил, что отдельный класс воздушного пространства для гражданских беспилотных авиационных систем (БАС) появится до конца этого года.

О новом классе

Ранее Минтранс РФ предложил установить новый класс воздушного пространства для гражданских беспилотников - Н (высота до 150 метров). Соответствующий проект закона, подготовленный министерством, был размещен на портале проектов правовых актов в апреле.

Предполагается, что эшелонирование дронов не будет производиться, наличие постоянной двухсторонней радиосвязи с органом обслуживания воздушного движения также не потребуется. Полеты в классе Н будут разрешаться на скорости не более 450 км/ч. При их выполнении не нужно будет разрешение на использование воздушного пространства.

Кроме того, Минтранс предлагает установить маршруты полетов для беспилотников также в воздушном пространстве класса G - от 150 метров и выше, шириной 4 км.

В классе G летают воздушные суда, относящиеся к малой авиации: сверхлегкие самолеты на 1-2 места, вертолеты вместимостью до 4-х пассажиров, автожир, паралеты и дельталеты. Согласно проекту постановления, пилотируемой авиации разрешено будет пересекать маршруты для беспилотников по правилам визуальных полетов. Маршруты для дронов будут публиковаться Росавиацией в документах аэронавигационной информации.