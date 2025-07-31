Продавать немаркированные остатки отдельных видов одежды можно до 31 декабря 2025 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство России предоставило дополнительное время для продажи немаркированных остатков отдельных видов одежды, а также продлило срок нанесения маркировки на такую продукцию. Постановление подписано, оно есть в распоряжении ТАСС.

Решение особенно важно для представителей малого и среднего бизнеса. Речь идет о продлении действующих сейчас сроков на 5 месяцев.

Так, теперь продавать немаркированные остатки отдельных видов одежды (платки, шарфы, галстуки, женское и детское белье) можно до 31 декабря 2025 года, а не до 31 июля 2025 года, как было установлено ранее.

Проводить маркировку остатков товаров в государственной системе "Честный знак" можно до 1 марта 2026 года. Ранее такую работу необходимо было закончить до 30 ноября 2025 года.

Власти ожидают, что такой подход позволит участникам рынка без потерь реализовать немаркированную продукцию и выполнить все требования законодательства.

Диалог с бизнесом

"Решение о продлении сроков маркировки остатков - разумный шаг. Для участников рынка, особенно малых и средних компаний, маркировка - это не просто техническая задача, а изменение бизнес-процессов, требуется время, чтобы перестроить процессы. Теперь у бизнеса будет достаточно времени, чтобы подготовиться к обязательным требованиям", - прокомментировала ТАСС глава организации "Содействие малому бизнесу" Янина Гришина.

По ее словам, это важный сигнал от государства о том, что диалог с отраслью есть, к пожеланиям бизнеса прислушались.

"Это большая, точечная работа в том числе со стороны ЦРПТ - оператора системы маркировки, и она уже дает положительные результаты", - добавила она.