Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос до 2 732,12 пункта

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в четверг вырос на 0,22%, до 2 732,12 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 2,11% - до 1 071,61 пункта. Курс юаня снизился на 10 копеек, до 11,09 рубля.

"Индекс Мосбиржи продолжает оставаться под давлением геополитики и сохраняет свои позиции около уровня 2 750 пунктов. Мы видим определенные попытки игроков начать покупки, которые, однако, не находят широкой поддержки и не позволяют рынку оттолкнуться от текущих значений. Причины все те же - с заявления [президента США] Трампа прошло всего три дня, а ясности по характеру санкций не появилось", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на российском рынке акций оказались бумаги ретейлера Ozon (+2,5%), скорее всего, на новости о полученной эмитентом разрешении кипрского регулятора начать редомициляцию головного общества в Россию", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе, по словам эксперта, к завершению сессии находились акции "Камаза" (-4,7%), возможно, в ходе коррекции после вчерашнего роста.

Прогноз на 1 августа

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что в пятницу курс доллара будет колебаться на уровне 80-81,5 руб. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 700 - 2 750 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 1 августа индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 1 августа: 79-81 рубля, 90-92 рублей и 11-11,4 рубля соответственно.