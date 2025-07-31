Стимулирование должно вестись "с учетом требований технологической безопасности и контроля за процессом передачи критических технологий"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство России и "Народный фронт" должны представить предложение по поддержке экспорта российских беспилотников, произведенных малыми и средними предприятиями. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, перечень опубликован на сайте Кремля.

К ноябрю глава государства ждет доклада о "поддержке экспорта продукции гражданского назначения, произведенной малыми и средними предприятиями - разработчиками и изготовителями в сфере беспилотных авиационных систем".

При этом, как указывается, стимулирование должно вестись "с учетом требований технологической безопасности и контроля за процессом передачи критических технологий".