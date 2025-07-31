Изменения позволят поддержать сельхозпроизводителей, переставших соответствовать условиям специального налогового режима из-за внешних угроз

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс, сохраняющие статус сельхозтоваропроизводителя пострадавшим из-за действий вооруженных формирований или террористических актов. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

"Организации и индивидуальные предприниматели, которые имели статус сельскохозяйственного товаропроизводителя на конец 2023 года, сохранят статус плательщика единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) в 2024 и 2025 году, если пропорции их доходов изменились после приостановки деятельности из-за действий вооруженных формирований или террористических актов. Такие поправки в Налоговый кодекс одобрены на заседании правительства РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предложенные Минфином изменения позволят поддержать сельхозпроизводителей, переставших соответствовать условиям специального налогового режима из-за внешних угроз. Для продолжения работы производители зачастую были вынуждены использовать сырье, приобретенное в других компаниях. "Доля доходов от реализации продукции собственного производства таких организаций и индивидуальных предпринимателей могла опуститься ниже необходимого уровня 70% для сохранения статуса плательщика ЕСХН. Поправки в Налоговый кодекс позволят компаниям преодолеть сложившуюся ситуацию и сохранить режим ЕСХН", - уточнили в министерстве.