Глава области Александр Цыбульский сообщил, что Минпромторг России готов оказать поддержку в этом вопросе

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Парк техники обновят в Архангельском морском торговом порту (АМТП) при федеральной поддержке, написал в Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский по итогам посещения терминала "Экономия".

"Нужно продолжать обновление парка техники - обсудили с Минпромторгом России необходимость субсидирования процентной ставки по лизингу оборудования. Ведомство готово рассмотреть этот вопрос и оказать необходимую поддержку Архангельскому морскому торговому порту", - написал губернатор.

Архангельский морской торговый порт - крупный транспортный комплекс для перевалки контейнеров, пиломатериалов, металлов, удобрений, тяжеловесного оборудования и навалочных грузов.

В состав терминала "Экономия" входят семь причалов общей протяженностью 1 162 м. Они позволяют обслуживать все типы сухогрузных судов с осадкой до 9,2 м и длиной до 190 м. На территории находятся открытые грузовые площадки, крытые склады, контейнерный терминал и железнодорожная инфраструктура, которая позволяет разгружать 183 вагона одновременно. Контейнерный терминал имеет возможность перегрузки всех типов контейнеров, в том числе рефрижераторные, а также танк-контейнеры.

Сейчас на причалах АМТП можно перерабатывать до 2,5 млн тонн различных грузов, при этом порт продолжает инвестировать в модернизацию и реконструкцию грузовых площадок и причалов, приобретение перегрузочной техники для наращивания грузооборота терминала Экономия. За последние пять лет на эти цели направлено около 1 млрд рублей.