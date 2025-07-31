Стороны также рассмотрели тему упрощения визовых формальностей для членов экипажей воздушных судов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия отметила развитие в стране технологий беспилотного транспорта и предложила коллегам из ОАЭ наладить сотрудничество в данной сфере, сообщили в Минтрансе РФ по итогам встречи министра транспорта Андрея Никитина и посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в РФ Мухаммеда Ахмеда аль-Джабера.

"Российская сторона отметила развитие в стране технологий беспилотного транспорта и предложила коллегам из ОАЭ наладить сотрудничество в данной сфере. Андрей Никитин пригласил делегацию ОАЭ принять участие в Международном транспортно-логистическом форуме, который состоится весной 2026 года в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече была рассмотрена тема упрощения визовых формальностей для членов экипажей воздушных судов. "Российская сторона направила коллегам из ОАЭ проект соглашения об установлении упрощенного порядка въезда для членов экипажей воздушных судов авиапредприятий России и ОАЭ", - уточнили в министерстве.

Также Россия и ОАЭ обсудили ситуацию в сфере морских перевозок. "В настоящее время в работе между странами находится проект Меморандума о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов, а также проект межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области морского транспорта", - рассказали в Минтрансе РФ. В ведомстве добавили, что российской стороной учтены предложения коллег из ОАЭ по доработке данных документов. Работа над проектами продолжается с целью подписания их в ближайшее время.