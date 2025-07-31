Шахтерам с сентября будут компенсировать проезд до места работы

Так, предусматривается компенсационная выплата для возмещения дополнительных расходов, связанных с выполнением трудовых обязанностей работниками организаций по добыче угля и шахтного строительства

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Шахтеры с 1 сентября будут получать дополнительные выплаты за время, затраченное на передвижение до непосредственного места работы. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Так, предусматривается компенсационная выплата для возмещения дополнительных расходов, связанных с выполнением трудовых обязанностей работниками организаций по добыче угля и шахтного строительства.

Таким работникам теперь положена компенсация от угледобывающих организаций за время, затраченное на перемещение под землей от ствола шахты к рабочему месту и обратно. Эта компенсация рассчитывается исходя из нормативного времени на такое передвижение, с использованием тарифной ставки подземного горнорабочего 3-го разряда, принятой на шахте.