Также закон расширяет перечень сделок партнерского финансирования

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) на три года - до 1 сентября 2028 года.

Также закон расширяет перечень сделок (операций) партнерского финансирования - участники эксперимента смогут проводить операции (сделки) взаимного страхования имущественных интересов членов обществ взаимного страхования, открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц, переводить денежные средства по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам.

Закон предусматривает расширение оснований отказа во внесении сведений о заявителе в реестр участников эксперимента и исключения сведений об участнике эксперимента из реестра участников эксперимента, в том числе при наличии признаков отсутствия его финансовой устойчивости.

О стандартах партнерского финансирования

Закон также предусматривает механизм разработки и утверждения стандартов партнерского финансирования по стандартам, создаваемым Ассоциацией кредитных организаций с привлечением участников эксперимента. При этом предполагается представление разработанных и утвержденных стандартов на согласование в Банк России в пределах его компетенции.

Правительство РФ наделяется полномочиями устанавливать индикаторы мониторинга проведения эксперимента, исходя из которых экспертный совет по исламскому банкингу проводит такой мониторинг. По результатам проведенного мониторинга экспертный совет будет подготавливать и представлять в правительство РФ предложения о целесообразности внесения изменений в законодательство РФ.

Также предусматриваются требования к рекламе деятельности участников эксперимента.