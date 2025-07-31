До 1 сентября 2030 года производители продукции должны перейти на производство органической продукции с подтверждением соответствия, либо перерегистрировать свой товарный знак

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на урегулирование правовых отношений в области маркировки органической продукции, а также сельхозпродукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками.

Закон предусматривает, что до 1 сентября 2030 года производители продукции, имеющие в обозначении товарного знака, знака обслуживания и фирменного наименования слова, использование которых возможно только в обозначении органической продукции, должны перейти на производство органической продукции с подтверждением соответствия такой продукции, либо перерегистрировать свой товарный знак, знак обслуживания и фирменное наименование для исключения в нем понятий органической маркировки. После 1 сентября 2030 года использование таких товарных знаков допускаться не будет.