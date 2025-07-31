Документом определяются требования к организации и осуществлению деятельности по исследованию товарных рынков, а также обязанности организатора исследований этих рынков

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании в России деятельности исследовательских компаний, занимающихся анализом потребительских рынков.

Согласно закону, деятельность по исследованию товарных рынков - вид предпринимательской деятельности по оказанию услуг по обработке и (или) анализу данных о структуре товарных рынков в РФ.

Закон вводит механизм регулирования деятельности исследовательских компаний, оказывающих услуги по сбору, обработке и анализу данных о структуре товарного рынка в РФ. Определяются требования к организации и осуществлению деятельности по исследованию товарных рынков, а также обязанности организатора исследований товарных рынков.

Если иное не предусмотрено международным договором, иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, не вправе осуществлять деятельность по исследованию товарных рынков. Уполномоченный орган в сфере деятельности организаторов исследований товарных рынков будет мониторить соблюдение организаторами исследований товарных рынков требований к организации и осуществлению деятельности по исследованию товарных рынков.

На организаторов исследований товарных рынков возлагается обязанность представить не позднее 15 мая 2026 года в уполномоченный орган сведения и документы о их соответствии вводимым требования и обязанностям. Требования и обязанности не будут касаться лиц, выручка которых (их группы лиц, определяемой в соответствии с антимонопольным законодательством) за последний календарный год не превышает 800 млн руб., а также организаторов исследований товарных рынков в следующих случаях: если исследования проводятся в собственных интересах организатора и (или) лиц, входящих в его группу лиц, и результаты проведенных исследований не подлежат передаче иным лицам. Требования также не коснутся исследований, которые проводятся по заказу органа государственной власти и (или) органа местного самоуправления либо находящихся в их ведении организаций, а также тех исследований, которые проводятся в соответствии с федеральными или региональными законами.