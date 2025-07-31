На август "восьмерка" договорилась о росте добычи на 548 тыс. б/с, что эквивалентно изначальному плану по наращиванию производства за четыре месяца

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, продолжат в августе наращивать добычу нефти - объем увеличения производства составит 548 тыс. баррелей в сутки (б/с).

С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт) добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года эти страны начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели. В апреле объем увеличения производства составил 138 тыс. б/с, с мая по июль - по 411 тыс. б/с за каждый месяц.

На август "восьмерка" договорилась о росте добычи сразу на 548 тыс. б/с, что эквивалентно изначальному плану по наращиванию производства за четыре месяца. В ОПЕК+ подчеркивали, что такое решение было принято на фоне текущих устойчивых фундаментальных факторов на рынке нефти, которые отражаются в низких мировых запасах.

При этом у семи из восьми стран ОПЕК+ есть обязательства по компенсации сверхдобычи, допущенной в период добровольных сокращений. Объем компенсаций на август, согласно графику, размещенному на сайте ОПЕК, составляет 501 тыс. б/с. Учитывая эти данные, фактический объем роста производства "восьмерки" ОПЕК+ в августе должен составить 502 тыс. б/с.