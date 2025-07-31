Мера направлена на модернизацию корпоративной среды, отметил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Закон, которым отменяется запрет на так называемые фирмы-матрешки, вступил в силу. Согласно действовавшему ранее законодательству, хозяйственное общество не могло иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Исключения были сделаны для некоторых госкомпаний. Теперь это ограничение снято.

Речь идет о случаях, когда одна компания владеет 100% другой компании. А та, в свою очередь, владеет 100% третьей компании. Запрет на эту схему был введен еще в 1990-е, чтобы бороться с уклонением от ответственности. О возможности его отмены заговорили несколько лет назад.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, легитимизация фирм-матрешек в рамках этой парламентской сессии была одним из пунктов работы над законодательными инициативами, направленными на модернизацию корпоративной среды. "По новым нормам хозяйственное общество теперь может иметь в качестве единственного учредителя другое общество, состоящее из одного лица, что представляет собой концептуальное изменение в регулировании корпоративных структур", - указал он.

Закон полезен венчурным проектам

Конструкция компаний-матрешек, которая была долгие годы под запретом, на самом деле полезна не только для больших компаний, имеющих структуру холдингов - она позволяет малому и среднему бизнесу работать "в белую", особенно закон будет полезен венчурным проектам, считает депутат. "Обеление бизнеса не должно рассматриваться как дополнительные риски и расходы. На самом деле, это путь к настоящей прибыли, чему как раз поспособствует новый закон и вот почему. Ранее законодательный запрет на использование подобных схем владения, по сути, вынуждал компании вводить в состав учредителей дополнительных номинальных собственников с целью соблюдения законодательных требований. Если говорить о крупных холдингах, то отмена данного запрета значительно упростит в них корпоративное управление", - полагает Гаврилов.

Проблема дробления бизнеса через использование множественности лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, создавала существенные препятствия для малого бизнеса в юридическом разделении направлений хозяйственной деятельности, технологически не связанных между собой, подчеркнул он. "Малым компаниям приходилось учитывать выручку всех направлений консолидировано, что затрудняло налоговое планирование и управление финансовыми потоками. Несмотря на многочисленные заявления налоговых органов и судов о том, что использование отдельных хозяйствующих субъектов, связанных общими бенефициарами, не является дроблением при условии независимого характера деятельности, практическое применение данного положения оставалось затруднительным, потому что в законе был четкий запрет", - отметил парламентарий.

Новый закон предоставляет малому бизнесу возможность абсолютно легально разделить различные направления своей деятельности по отдельным юридическим структурам, что способствует упрощению корпоративного управления и снижению издержек, убежден депутат. "Это нововведение открывает новые перспективы для развития малого бизнеса, обеспечивая более гибкие и эффективные механизмы управления, а также способствуя повышению прозрачности и легитимности хозяйственной деятельности", - заключил Гаврилов.