Новый регламент устанавливает основные термины и определения в области таких товаров, а также классифицирует их по таким категориям, как возраст, вид деятельности, воспитательное назначение, основной материал, а также по способу функционирования

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ГОСТ на детские игрушки вступил в силу. Документ устанавливает основные термины и определения в области игрушек, а также классифицирует их по нескольким категориям, например, по возрастной группе, по виду деятельности, по воспитательному назначению, по виду основного материала, из которого изготовлены игрушки, и по способу функционирования, рассказали ТАСС в пресс-службе Росстандарта.

Кроме того, ГОСТ содержит перечень потенциальных опасностей, которые могут возникнуть при использовании игрушек. Так, согласно стандарту, игрушки могут быть опасны с точки зрения гигиены (включает опасность, связанную с инфекцией, заболеваниями или загрязнением), травмирования (игрушки, несущие массу тела ребенка, динамические, игрушки для активного отдыха для домашнего использования), поражения электрическим током (электрические игрушки, домик для кукол с лампой и другие), удушья (предметы маленького размера и мелкие части продукции, которые могут попасть в дыхательные пути, трахею и пищевод, предметы шарообразной формы, эластичные предметы и другие).

Также игрушки могут нести биологическую опасность, например, вкусовые или обонятельные настольные игрушки, косметические наборы, а также игрушки с элементами живой природы. Наборы для проведения опытов, материалы для творчества с применением химических веществ (краски для рисования пальцем) могут представлять химическую опасность, а игрушки с повышенной воспламеняемостью материалов - пожарную.

"Для удобства производителей и потребителей в ГОСТ также содержатся примерные перечни игрушек для определенного возраста детей, сформированные с учетом физического и психологического развития детей в определенном возрасте и необходимости минимизации рисков для жизни и здоровья детей исходя из обозначенных потенциальных опасностей", - уточнили в Росстандарте.