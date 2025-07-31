В частности, размеры ранцев, рюкзаков, портфелей для учащихся начальных классов не должны превышать по высоте передней стенке 29 см, по длине 39 см, по ширине 13 см

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. В России начал действовать новый ГОСТ, устанавливающий требования к ранцам, рюкзакам, ученическим портфелям, детским чемоданам, спортивным сумкам, иным детским сумкам и изделиям мелкой кожгалантереи.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта, в действующих нормативных документах регламентируются только вес ранцев и санитарно-химические показатели материалов, из которых они произведены. Новый же ГОСТ отражает требования к конструкции изделий для исключения негативного влияния на состояние опорно-двигательного аппарата ученика, а также актуализирует требования к ширине и длине плечевых изделий.

Согласно документу, размеры ранцев, рюкзаков, портфелей для учащихся начальных классов не должны превышать по высоте передней стенке 29 см, по длине 39 см, по ширине 13 см. Ширина плечевого ремня в верхней части должна составлять 3,5-4 см, длина должна быть регулируемая. Масса изделия должна быть не более 700 г. Ранцы и рюкзаки должны иметь формоустойчивую спинку. В конструкции ранцев и рюкзаков должны быть также предусмотрены нагрудный регулируемый ремень и поясной ремень.

Изделия могут производиться из натуральной и искусственной кожи, текстильных и полимерных материалов, пластмасс и других материалов и комбинаций. Окраска должна быть устойчива к сухому и мокрому трению. Фурнитура не должна иметь острых краев и наносить ущерб соприкасающейся с ними одежде и коже человека.

ГОСТ на школьные доски

Также с 1 августа начинает действовать ГОСТ на школьные доски. Стандарт разработан взамен действовавшего почти 40 лет другого ГОСТа на классные доски, уточнили в Росстандарте.

В соответствии с актуализированной версией доски в учебных заведениях подразделяются на меловые, маркерные, магнитные, пробковые. Также могут встречаться сочетания этих видов досок.

По конструкции доски изготавливают четырех типов: обыкновенные с одной или двумя рабочими поверхностями, створчатые с одной или несколькими дополнительными поворотными рабочими поверхностями, раздвижные с горизонтально или вертикально перемещающимися рабочими поверхностями, а также ленточные с эластичной рабочей поверхностью.

Также ГОСТ устанавливает функциональные размеры рабочих поверхностей для каждого типа досок, требования к материалам, используемым для их изготовления.