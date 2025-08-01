На Сахалине отметили рост продаж углеродных единиц от реализации климатических проектов

Сахалинская область является первым регионом в России, где проводится климатический эксперимент по установлению баланса между выбросами и поглощением парниковых газов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Увеличение объема продаж углеродных единиц от реализации климатических проектов отметили на Сахалине, сообщил ТАСС глава региона Валерий Лимаренко на международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект".

"Хочу отметить рост объемов продаж углеродных единиц от реализации климатических проектов сахалинским компаниям в связи с возникшей у них потребностью компенсировать свои выбросы", - сказал Лимаренко.

Торговля единицами выполнения квоты на выбросы парниковых газов в России стартовала весной - компания "Сахалинэнерго" (группа "Русгидро") продала 384 единицы выполнения квоты муниципальному предприятию "Ногликский водоканал". "В этом году мы первыми в России запустили систему обращения единиц выполнения квоты (ЕВК). 12 марта в реестре углеродных единиц были зарегистрированы первые 684 ЕВК, выпущенные "Сахалинэнерго", 384 из которых были проданы другому участнику эксперимента. На сегодняшний день в реестре зарегистрировано уже более 200 тысяч ЕВК. У нас прошел ряд сделок, когда компании продавали часть углеродных единиц и таким образом, монетизировали свои усилия, которые они направили на снижение выбросов парниковых газов", - сказал Лимаренко.

Первая в России биржевая сделка с единицами выполнения квот состоялась 30 июня на площадке Мосбиржи. Между компаниями-участниками сахалинского эксперимента был заключен договор купли-продажи 1 000 ЕВК по цене 200 рублей за каждую единицу без НДС.

"Квоты в рамках эксперимента установлены до 2028 года. Поэтому в ближайшие годы ожидаем дальнейшее развитие углеродного рынка и роста спроса на углеродные активы", - резюмировал губернатор.

Сахалинская область - первый регион в России, где по поручению президента России Владимира Путина проводится климатический эксперимент по установлению баланса между выбросами и поглощением парниковых газов. Одной из основных его целей является достижение углеродной нейтральности регионом к концу 2025 года, когда объем выбросов в атмосферу будет полностью компенсирован его поглощением. В эксперименте участвуют 35 компаний. В области апробируется и механизм квотирования выбросов. Это стимулирует развитие углеродного рынка - формируется рыночная цена на углерод, а бизнесу предписывается соблюдение установленных квот выбросов парниковых газов, вместе с чем предприятия вовлекаются в климатические проекты. Эксперимент стартовал в 2022 году.

О форуме

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - Фонд Росконгресс.

В рамках мероприятия обсуждаются результаты сахалинского климатического эксперимента по достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов, вопросы развития инновационной экономики, достижения технологического лидерства России, углеродного регулирования, практического применения низкоуглеродных технологий, гармонизации подходов к реализации национальной экологической политики государств ЕАЭС, ШОС и БРИКС плюс и другие. Участие в форуме принимают порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.