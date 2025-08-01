Помимо этого, объем выручки увеличился на 30%

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Количество клиентов приморских брендов одежды и аксессуаров во Владивостоке за год увеличилось в два раза, а объем выручки - на треть. Об этом ТАСС сообщил совладелец первого в регионе, открывшегося год назад, пространства локальных брендов Y-Self Василий Егошин.

"За год работы мы точно знаем, что выручка приморских брендов увеличилась на 30%. Увеличилась и клиентская база - вдвое, что подтверждает интерес к локальному производству", - сказал Егошин.

Совладелица мультибрендового пространства Y-Self Светлана Егошина отмечает, что сейчас там представлены изделия девяти производителей. "Клиенты, которые покупают приморские бренды, поддерживают локальных производителей, им интересна история создания. Многие отмечают качество вещей, хорошие лекала и посадку, а также авторские принты", - разъясняет Егошина.

В пресс-службе центра "Мой бизнес" сообщили, что растут и показатели дома российских дизайнеров The House: выручка увеличилась на 35%, а посещаемость - почти вполовину. Консультанты отмечают - покупатели, привыкшие к сегменту люкс, стали чаще заглядывать и проявлять интерес к локальным брендам, делая их более узнаваемыми.

Основатель бренда "Туманы" Валерия Журавлева отмечает, что растут и продажи, и число местных марок. "За прошедший год мы открыли две новые торговые точки, что повлекло к кратному увеличению выручки и привлечению новых гостей в наши магазины. <…> Сейчас в мультибрендовом пространстве представлены коллаборации "Туманов" с косметикой "Вода", ароматическими свечами 7 Candles, издательством "Лютер". И все это органично дополняют сувениры ручной работы от местных мастеров и бижутерия", - добавила Журавлева.

Прирост новых клиентов на четверть констатирует и бренд "Люди в худи". За этот год производитель обновил ассортимент, пересмотрел цветовую палитру и детскую линейку. "Весной командой провели анализ, на основе которого выявили некоторые изменения. Например, наш покупатель помолодел и стал более требователен к выбору одежды", - сказала генеральный директор бренда Ольга Евтушенко, добавив, что планируется открытие новых торговых точек во Владивостоке и Хабаровске.

Меры поддержки

Модные бренды, работающие в Приморье, в течение последних трех лет получают различные меры поддержки, например, возможность участия в специализированных акселераторах, модных показах и выставках. Предприниматели получают гранты и услуги по маркетингу и развитию бренда. В том числе благодаря такой помощи, растет интерес покупателей - жителей и гостей региона - к местным локальным производствам.

Все резиденты мультибрендового пространства являются действующими получателями услуг центра "Мой бизнес". Первый проект поддержки креативных индустрий края два года подряд признавали лучшим в стране - по мнению региональных центров "Мой бизнес" и Минэкономразвития России.

"Мы оказываем комплексную поддержку для развития креативного бизнеса. В наше новое креативно-инжиниринговое пространство могут обратиться, как представители малого и среднего предпринимательства, так и самозанятые", - отмечает руководитель направления поддержки креативного бизнеса Центра креативных индустрий Наталья Карпова.