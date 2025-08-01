Никаких нештатных ситуаций на АЭС из-за последствий землетрясения на Камчатке не зафиксировали

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Специалисты японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) возобновили очередную фазу сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1", которая была приостановлена из-за угрозы цунами, объявленной на восточном побережье Японии после мощного землетрясения на Камчатке. Об этом объявила японская компания.

Приостановка работ по сбросу воды была осуществлена в рамках действующего протокола безопасности - в случае возникновения угрозы цунами все работы на станции приостанавливаются, а персонал эвакуируется в безопасное место. Никаких нештатных ситуаций на АЭС "Фукусима-1", как и на других атомных объектах в Японии, из-за последствий землетрясения на Камчатке зафиксировано не было.

В результате последствий землетрясения на Камчатке и цунами в Японии погиб человек и около 10 получили травмы. По данным спасательных служб, один человек погиб в результате автомобильной аварии, пытаясь на собственном автомобиле эвакуироваться из прибрежной зоны в префектуре Кумамото - автомобилист не справился с управлением на горной дороге. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести также в ходе эвакуации. Непосредственно о жертвах или пострадавших в результате цунами, как и о серьезных разрушениях, информации не поступало.