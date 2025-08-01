Советник временного правительства страны по нацбезопасности Халилур Рахман назвал хорошей новостью тот факт, что удалось избежать потенциального 35-процентного взаимного тарифа

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 августа. /ТАСС/. Бангладеш приветствовала итоги торговых переговоров с Вашингтоном, в результате которых был установлен 20-процентный тариф на ввозимую в США продукцию республики. Об этом сообщает газета The Daily Star.

"Сегодня нам удалось успешно избежать потенциального 35-процентного взаимного тарифа. Это хорошая новость для нашей швейной отрасли и миллионов людей, которые от нее зависят", - заявил советник временного правительства Бангладеш по национальной безопасности Халилур Рахман, входивший в состав переговорной группы в Вашингтоне. "Мы также сохранили нашу глобальную конкурентоспособность и открыли новые возможности для доступа к крупнейшему в мире потребительскому рынку", - добавил он.

По словам советника, этот результат гарантирует Бангладеш сохранение равных условий с основными конкурентами на экспортном рынке одежды - Шри-Ланкой, Вьетнамом, Пакистаном и Индонезией, которые получили аналогичные тарифы в размере 19-20%. Для Индии пошлины составят 25%.

"Мы вели тщательные переговоры, чтобы обеспечить соответствие наших обязательств нашим национальным интересам и возможностям", - сказал Рахман. Он подчеркнул, что защита швейной промышленности "была главным приоритетом, но мы также сосредоточили наши закупочные обязательства на американской сельскохозяйственной продукции". "Это способствует достижению наших целей в области продовольственной безопасности и укрепляет доброжелательные отношения с сельскохозяйственными штатами США", - заключил Рахман.

Швейная индустрия представляет собой основу экономики Бангладеш. На нее приходится более 80% годового экспорта этой страны в размере $55 млрд. Тысячи швейных фабрик обеспечивают продукцией такие бренды, как Levi's, Zara, Gap, H&M.