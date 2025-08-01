Одной из целей этого договора станет "создание механизма предупреждения нарушения поставщиками услуг прав и законных интересов потребителей", следует из проекта документа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Россия намерена подписать соглашение о сотрудничестве в сфере производства и показа кино и видеофильмов. Распоряжение о проведении соответствующих переговоров подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Соглашение планируется подписать с государствами - членами Евразийского экономического союза", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства РФ.

Как следует из проекта документа, опубликованного ранее на сайте Евразийской экономической комиссии, соглашение направлено на формирование в ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) единого рынка услуг, связанных производством и показом кино. Евразийская пятерка намерена поддерживать взаимовыгодное сотрудничество в этой сфере, "включая создание механизма предупреждения нарушения поставщиками услуг прав и законных интересов потребителей, добросовестных субъектов рынка, а также общественных и государственных интересов", говорится в проекте.