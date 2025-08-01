Переговоры Тайбэя и Вашингтона о тарифах продолжатся, пишет газета

ГОНКОНГ, 1 августа. /ТАСС/. Тайвань рассчитывает, что ему удастся добиться снижения введенной президентом США Дональдом Трампом 20-процентной пошлины в отношении ввозимых с острова товаров. Об этом сообщает газета Taipei Times со ссылкой на источники в тайваньской администрации.

По этим данным, переговоры Тайбэя и Вашингтона о тарифах будут продолжены. "После завершения переговоров Тайвань получит более выгодную ставку", - сообщил неназванный источник издания, комментируя сообщения о введении Вашингтоном с 1 августа пошлины на импорт с острова в размере 20%.

Собеседник газеты указал на то, что Вашингтон продолжает переговоры со многими странами одновременно "и еще не провел итоговые консультации с Тайванем".

Ранее Трамп заявлял о намерении ввести пошлины на тайваньские товары в размере 32%. Как указали источники газеты, снижение пошлины с 32 до 20% "свидетельствует о хорошем прогрессе". Тот факт, что эта пошлина все равно оказалась довольно высокой, объясняется тем, что у США наблюдается дефицит в торговле с Тайванем, полагает источник. Тайбэй готов обсуждать эту проблему.

Экспорт США на Тайвань в 2024 году составил $42,336 млрд, что на 6% больше, чем в 2023 году. Импорт возрос на 32,5%, до $116,2 млрд. Дефицит торговли Соединенных Штатов с островом составил $73,92 млрд, увеличившись на 54,6% в годовом исчислении. Эта ситуация вызывает недовольство в Вашингтоне.

Остров управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на него бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань является одной из провинций КНР.