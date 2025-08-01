Анализ по каналам продаж показал, что раньше основной рост оборотов генерировали маркетплейсы, а сейчас - интернет-магазины и традиционная розница

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Обороты компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) в РФ выросли на 11% по итогам первого полугодия 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра ERP-сервиса "МойСклад" (есть в распоряжении ТАСС).

Анализ проведен среди 46 тыс. компаний малого и среднего бизнеса по всей России, занятых в традиционной рознице, онлайн-торговле и производстве. Аналитики сравнили средние обороты компаний за шесть месяцев 2025 года с аналогичным периодом 2024 года. Несмотря на продолжение роста выручки у МСБ, темпы начали заметно снижаться. В первой половине 2024 года рост составил 19% к аналогичному периоду 2023 года.

Анализ по каналам продаж показал, что если раньше основной рост оборотов генерировали маркетплейсы, то сейчас - это интернет-магазины и традиционная розница. Обороты у продавцов, торгующих в офлайне, выросли на 10% (17% было за аналогичный период в 2024 году), тогда как у селлеров на маркетплейсах только на 9% (21% в 2024 году, при этом заметно растут обороты у продавцов интернет-магазинов - 14% против 8% в 2024 году.

При этом количество предпринимателей на маркетплейсах за шесть месяцев выросло на 9%, в рознице - на 7%, а тех, кто торгует через интернет-магазины - на 18%.

Регионы РФ

"МойСклад" составил также рейтинг регионов по росту и падению оборотов в первой половине 2025 года. По данным исследования, Московская область демонстрирует стагнацию, в то же время в Москве обороты предпринимателей растут минимально - 3%. Однако в Санкт-Петербурге рост оборотов показывает +7%, в области - -2%.

В числе трендов года аналитики компании отмечают рост оборотов у предпринимателей на уровне инфляции, замедление темпов роста продавцов маркетплейсов - закономерная тенденция, связанная прежде всего с насыщением рынка. При этом тормозящим фактором указывается удорожание и усложнение работы с онлайн-площадками, особенно сильно трудности в работе с маркетплейсами ощущают новички, отчего прирост новых селлеров замедлился.

"Малый бизнес активнее растет за счет регионов. Выплаты военнослужащим, развитие ВПК и внутренний туризм обеспечили развитие МСБ в регионах",-отмечают эксперты.

По словам CEO ERP-сервиса "МойСклад" Аскара Рахимбердиева, наблюдается стагнация в малом и среднем бизнесе. "Рост на 10% - это рост на уровне официальной инфляции. Падения пока нет, но во втором полугодии оно вполне может произойти. На обороты МСБ влияет несколько факторов: во-первых, снижение потребительской активности на фоне дорогих кредитов и высоких процентов по депозитам. Во-вторых, селлерам стало труднее зарабатывать на маркетплейсах. Новичкам приходится совсем сложно, лучше себя чувствуют те, кто работает на площадках давно, и те, у кого эксклюзивный товар, как правило собственного производства. В-третьих, инфляция, рост цен на логистику и сырье", - отметил он, также указав на регуляторную нагрузку.

"Маржинальность у малого бизнеса снижается на фоне высоких ставок по депозитам и кредитам, что фактически блокирует возможность роста для МСБ и делает инвестиции в развитие собственного бизнеса непривлекательными. Наше исследование показало, что основным драйвером роста МСБ сейчас выступают регионы", - сказал Рахимбердиев. По его словам, активное проникновение маркетплейсов, открытие логистических хабов, приток денег, связанных с оборонным комплексом, внутренний туризм способствуют тому, что МСБ в регионах показывает более высокую деловую активность по сравнению со столичным регионом.

О сервисе "МойСклад"

ERP-сервис "МойСклад" помогает малому и среднему бизнесу продавать на маркетплейсах, в интернет-магазинах, офлайне и опте. "МойСклад" работает с МСБ более 18 лет. Сервис используют более 50 тыс. компаний в 50 странах.