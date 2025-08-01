В целом летом котировки оказываются на 13% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на фоне более высокого спроса на газ для заполнения хранилищ к зиме

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Средняя цена газа в Европе по итогам июля снизилась на 7% к июню, примерно до $410 за 1 тыс. куб м, но в годовом сравнении выросла почти на 12%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и подсчеты ТАСС.

Цена газа в европейских хабах перешла к росту еще осенью 2024 года и в I полугодии 2025-го составила $464 за 1 тыс. куб. м. В целом летом котировки оказываются на 13% выше к аналогичному периоду 2024 года на фоне более высокого спроса на газ для заполнения хранилищ к зиме.

Если 30 июня фьючерсы на газ торговались около $401 за 1 тыс. куб. м, то 31 июля торги закрылись на уровне $415 - на 3,5% выше по сравнению с концом прошлого месяца.

В сентябре 2024 года средняя цена газа в Европе составляла около $416 за 1 тыс. куб. м (на 0,3% ниже в годовом выражении), в октябре - $456 (минус 11%), в ноябре - $491 (минус 4%), в декабре - $489 (плюс 20%), в январе 2025 года - $517 (плюс 53%), в феврале - $542 (плюс 88%), в марте - $467 (плюс 55%), в апреле - $409 (плюс 28%), в мае - $412 (плюс 15%), в июне - $439 (плюс 14%), в июле - $410 (плюс 12%).

Причины роста цены газа

Цена газа оказывается выше прошлогодней из-за повышенного спроса Европы на топливо. Этим летом странам региона понадобится больше газа для заполнения хранилищ и в условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке предстоит конкурировать за СПГ с Азией, чей спрос на топливо растет. Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) ожидал, что летние биржевые цены на газ окажутся выше, чем были зимой, что подрывает экономическую целесообразность закачки газа в ПХГ. Импорт СПГ Европой на этом фоне в 2025 году обновляет рекорд.

Темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в июле снизились по сравнению с предыдущим месяцем, но продолжают находиться на максимуме за последние три года. При сохранении текущих темпов закачки газа ЕС может заполнить свои хранилища до отметки в 90% к концу сентября. Вместе с тем, согласно новым требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% с 1 октября по 1 ноября каждого года. Кроме того, допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ.

Ранее подсчеты ТАСС показали, что чистая закачка газа Европой в предстоящий сезон заполнения ПХГ должна составить не менее 61 млрд куб. м, чтобы выполнить норму наполненности в 90%. Это почти на 50% выше чистой закачки годом ранее и является одним из максимальных показателей в истории. Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщила, что для заполнения хранилищ на требуемые Еврокомиссией 90% европейским странам предстоит закачать в ПХГ примерно 57 млрд куб. м газа. ФСЭГ оценил этот показатель в 60 млрд куб. м.