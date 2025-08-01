MAED: интерес россиян к отечественной вычислительной технике за год вырос на 68%

На тенденцию повлияли рост узнаваемости брендов и укрепление потребительской лояльности, отмечают аналитики

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Интерес граждан РФ к российской вычислительной технике вырос с первой половины 2024 года по аналогичный период 2025 года на 68% в связи с ростом узнаваемости отечественных брендов. Об этом говорится в итогах анализа аналитиков школы онлайн-академии в сфере маркетинга MAED, входящей в образовательный холдинг Ultimate Education.

"Среди россиян на 68% вырос интерес к российской вычислительной технике", - отмечается в исследовании.

По данным аналитиков MAED, рост интереса на 68% обусловлен ростом узнаваемости брендов и укреплением потребительской лояльности. Согласно их мнению, рекламные кампании способствуют лучшей запоминаемости бренда, а наличие продукции на полках магазинов усиливает восприятие ее доступности и надежности. "В совокупности это влияет на поведение покупателей и стимулирует спрос, особенно в случае, когда рекламные активности сопровождаются положительным имиджем и хорошей репутацией компании", - добавили аналитики.

В соответствии с предоставленной информацией, наиболее заметный рост продемонстрировали бренды Fplus, ICL, Dexp, iRU и NEMIFIST, входящие в группу компаний "Аквариус". В структуре спроса на товары российской вычислительной техники доминируют ноутбуки (44%) и персональные компьютеры (25%). На третьем месте - планшеты (13%), затем следуют периферийные устройства (11%) и мобильные телефоны (7%).

Как отметила генеральный директор АНО "Вычислительная техника" Светлана Легостаева, спрос на продукцию российских брендов - как в традиционной рознице, так и на онлайн-платформах - демонстрирует устойчивую положительную динамику.

"Это во многом связано с системными маркетинговыми инициативами компаний, включая активное присутствие социальных сетях, что способствует росту узнаваемости и укреплению потребительского доверия. Тем не менее, в условиях высокой конкуренции, требуется последовательная государственная политика по стимулированию развития вычислительной техники российских брендов", - сказала она.