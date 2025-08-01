У метана есть не только парниковый эффект, но и охлаждающий землю, отметил гендиректор ООО "Газпром водород" Константин Романов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Метан должен быть исключен из списка токсичных веществ в свете дальнейшего развития в России углеродного регулирования и сахалинского климатического эксперимента. Такое мнение на сессии проходящего в Южно-Сахалинске форума "Острова устойчивого развития: климатический аспект" выразил генеральный директор ООО "Газпром водород" Константин Романов.

"Развивая идею совершенствования природоохранного законодательства, говоря о метане, важно также подчеркнуть, что он у нас считается загрязняющим веществом, а в других странах мира он таковым не является. И поэтому важно, может быть, развивая углеродное регулирование и экологическое законодательство, внести изменения и в природоохранное, например, исключив его из числа загрязняющих. Токсичность его отсутствует, и это подтверждено исследованиями профильных институтов", - сказал Романов.

Он отметил, что у метана есть не только парниковый эффект, о котором знаю почти все, но и охлаждающий землю эффект, за счет отражения солнечной энергии.

По данным компании, сейчас в Сахалинской области уже более 5,5 тыс. автомобилей, почти 400 автобусов и 100 грузовиков работают на газе. Это, по словам гендиректора ООО "Газпром водород", тоже играет значимую роль в региональном климатическом эксперимента за счет сокращения выбросов.

Сахалинская область - первый регион в России, где по поручению президента России Владимира Путина проводится климатический эксперимент по установлению баланса между выбросами и поглощением парниковых газов. Одной из основных его целей является достижение углеродной нейтральности регионом к концу 2025 года, когда объем выбросов в атмосферу будет полностью компенсирован его поглощением.

О форуме

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - Фонд Росконгресс.

В рамках мероприятия обсуждаются результаты сахалинского климатического эксперимента по достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов, вопросы развития инновационной экономики, достижения технологического лидерства России, углеродного регулирования, практического применения низкоуглеродных технологий, гармонизации подходов к реализации национальной экологической политики государств ЕАЭС, ШОС и БРИКС плюс и другие. Участие в форуме принимают порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.