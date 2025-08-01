Президент США сказал, что его двери открыты для выгодных предложений

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы к заключению новых сделок по торговым пошлинам, введение которых "идет очень хорошо и гладко". Об этом заявил президент США Дональд Трамп телеканалу NBC News.

По словам Трампа, его двери всегда открыты для выгодных предложений. Он не исключил, что в ближайшие недели подобное может предложить кто-либо из партнеров. Говоря о выгодах текущей экономической политики, Трамп проинформировал, что, по данным американского Минфина, вследствие повышения тарифов в июне Америка получила $26 млрд.

"В будущем мы получим сотни миллиардов долларов, и очень быстро", - сказал американский лидер.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель страны, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары. К рассылке этих оповещений администрация США приступила в начале июля.